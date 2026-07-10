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ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок оборонного кредиту на €60 млрд

10 липня 2026, 16:32
ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок оборонного кредиту на €60 млрд
Оголошення очікується 13 липня на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

Євросоюз має намір дозволити Україні купувати британську зброю за рахунок €60 млрд, які ЄС надає Києву у вигляді кредиту на оборонні закупівлі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Після місяців переговорів ЄС близький до укладення угоди з урядом Великої Британії, яка дозволить британським компаніям брати участь у цій програмі. Відповідне оголошення очікується вже наступного тижня на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі в понеділок, 13 липня, за участі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Для Великої Британії не встановлюватимуть фіксованої плати за доступ до програми – натомість Лондон робитиме фінансовий внесок у міру того, як Україна використовуватиме позику для закупівлі військової техніки у британських компаній.

Цю угоду розглядають як крок назустріч з боку ЄС після того, як раніше сторонам не вдалося дійти згоди щодо приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС SAFE на суму €150 млрд через вимоги ЄС щодо вступного внеску. Переговори зайшли в глухий кут, що викликало розчарування обох сторін на тлі посилення російської агресії та зниження надійності США за президентства Трампа.

Сторони визнали, що угода піде на користь Україні, полегшивши Києву закупівлю британської зброї та сприяючи кращій інтеграції оборонних галузей обох країн. Домовленості про доступ до оборонного кредиту здебільшого узгодили на полях саміту НАТО в Анкарі.

зброяЄвросоюзВелика Британіядопомога Україні

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