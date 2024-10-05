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CУСПІЛЬСТВО

ЄС фінансує скорочення виноградників у Франції через кризу у виноробній галузі

05 жовтня 2024, 14:51
ЄС фінансує скорочення виноградників у Франції через кризу у виноробній галузі
Фото: з вільних джерел
Зараз Франція має 789 тисяч гектарів виноградників — це 11% світових.

Франція, один з найбільших виробників вина у світі, отримала від Євросоюзу €120 мільйонів, щоб викорчувати частину виноградників — глобальний попит на вино падає, а його виробництво торік сягнуло 60-річного мінімуму.

Про це повідомила урядова пресслужба.

Європейська комісія схвалила фінансування викорчовування виноградників в обсязі €4 тисяч за гектар. Тобто Франція планує позбутися 30 тисяч гектарів або 4% від загальної площі виноградників.

У Міністерстві сільського господарства Франції наголошують, що ситуація у виноробному секторі тривожна, адже прогнозований врожай різко знизився через зміну клімату. На галузь також впливає падіння споживання вина і дуже жорстка конкуренція.

Зараз Франція має 789 тисяч гектарів виноградників — це 11% світових.

Через глобальне потепління у Європі можуть зникнути просекко, бургундське, гран крю та каберне совіньйон.

ФранціявиноЄвросоюз

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