ЄС готовий надати додаткову підтримку Греції і Болгарії для охорони кордонів від потоку мігрантів

"Наш головний пріоритет на даному етапі, - продовжувала вона, - забезпечити повну підтримку Греції і Болгарії. Ми готові надати додаткову підтримку, зокрема через (прикордонне агентство ЄС) Frontex на сухопутному кордоні".

"Наш головний пріоритет на даному етапі, - продовжувала вона, - забезпечити повну підтримку Греції і Болгарії. Ми готові надати додаткову підтримку, зокрема через (прикордонне агентство ЄС) Frontex на сухопутному кордоні".

Європейський союз готовий надати додаткову підтримку своїм членам - Греції і Болгарії - для охорони їх кордонів через наплив незаконних мігрантів, викликаний загостренням кризи в Сирії, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Європейська комісія і Європейська рада уважно стежать за ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС з Туреччиною. Голова Європейської ради Шарль Мішель і я перебуваємо в постійному контакті з прем'єр-міністром (Кіріакосом) Міцотакісом і прем'єр-міністром (Бойко) Борисовим", - написала вона в суботу ввечері в Твіттері.

"Наш головний пріоритет на даному етапі, - продовжувала вона, - забезпечити повну підтримку Греції і Болгарії. Ми готові надати додаткову підтримку, зокрема через (прикордонне агентство ЄС) Frontex на сухопутному кордоні".

Як повідомила прес-служба Мішеля, той у суботу розмовляв телефоном з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військових в сирійському Ідлібі.

Глава Євроради висловив Ердогану глибоку стурбованість у зв'язку з "неймовірними стражданнями" мирного населення, викликаними військовими діями в Ідлібі і закликав усі сторони до "стійкого і довгострокового припинення вогню і політичного рішення на основі резолюцій Ради Безпеки ООН".

Мішель назвав найважливішим пріоритетом надання гуманітарної допомоги та забезпечення її доступу до нужденного населення. ЄС готовий продовжувати і посилювати цю допомогу.

Нагадаємо, що на грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів