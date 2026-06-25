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ЄС готує для Києва нові €100 млрд, але прив'яже їх до реформ

25 червня 2026, 21:36
ЄС готує для Києва нові €100 млрд, але прив'яже їх до реформ
Водночас отримання коштів залежатиме від виконання реформ та дотримання принципів верховенства права.

Європейська комісія планує зберегти й посилити принцип "гроші в обмін на реформи" у наступному циклі фінансової підтримки України після завершення чинної програми Ukraine Facility наприкінці 2027 року.

Про це під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську заявила керівниця української служби Генерального директорату Єврокомісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST) Анна Ярош-Фріс.

За її словами, Європейський Союз уже розпочав обговорення нового багаторічного бюджету на період після 2027 року, в якому передбачено окремий масштабний пакет підтримки для України.

"Ми запропонували значний пакет підтримки України – близько 100 млрд євро на наступний бюджетний період 2028–2034 років, і ці кошти будуть обумовлені виконанням вимог щодо реформ", – зазначила посадовиця.

Ярош-Фріс наголосила, що прив’язка фінансування до реформ залишається принциповою позицією Єврокомісії та держав-членів ЄС, які прагнуть ретельно контролювати виконання Україною взятих зобов’язань.

За її словами, у майбутньому європейські фонди дедалі більше залежатимуть від прогресу у сфері реформ і дотримання стандартів верховенства права.

"Очікуйте на дуже-дуже жорсткі умови", – підкреслила представниця Єврокомісії.

Наразі чинна програма підтримки України в межах Ukraine Facility розрахована до кінця 2027 року. 

Після цього ЄС має затвердити новий фінансовий механізм допомоги, який стане частиною наступного семирічного бюджету Союзу.

Нагадаємо, що також сьогодні Україна отримала перший транш €3,2 млрд з кредиту ЄС.

 
УкраїнаЄвросоюз

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