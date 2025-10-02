ЄС готує новий, жорсткіший підхід до санкцій проти рф – фон дер Ляєн
Європейський Союз змінює стратегію санкційної політики щодо росії та планує запровадити суттєво жорсткіші обмеження у сферах енергетики, фінансів і торгівлі.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками неформального саміту ЄС у Копенгагені, повідомляє вона у соцмережі X (Twitter).
"Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а відразу переходимо до значно жорсткіших заходів щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі. Настав час посилити тиск на росію", - наголосила фон дер Ляєн.
За її словами, новий підхід ляже в основу 19-го пакета санкцій, над яким вже працюють в Брюсселі.
Очікується, що в оновленому пакеті будуть враховані нові інструменти для протидії схемам обходу санкцій, зокрема за участі третіх країн та компаній, а також буде посилено експортний контроль і обмеження для російських фінансових структур.
Крім того, G7 готується суттєво посилити санкції проти росії.