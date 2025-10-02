Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС готує новий, жорсткіший підхід до санкцій проти рф – фон дер Ляєн

02 жовтня 2025, 09:11
ЄС готує новий, жорсткіший підхід до санкцій проти рф – фон дер Ляєн
Фото: з відкритих джерел
Єврокомісія більше не планує поетапних обмежень, натомість готує масштабні та швидкі удари по критичних галузях економіки рф.

Європейський Союз змінює стратегію санкційної політики щодо росії та планує запровадити суттєво жорсткіші обмеження у сферах енергетики, фінансів і торгівлі.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками неформального саміту ЄС у Копенгагені, повідомляє вона у соцмережі X (Twitter).

"Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а відразу переходимо до значно жорсткіших заходів щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі. Настав час посилити тиск на росію", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, новий підхід ляже в основу 19-го пакета санкцій, над яким вже працюють в Брюсселі.

Очікується, що в оновленому пакеті будуть враховані нові інструменти для протидії схемам обходу санкцій, зокрема за участі третіх країн та компаній, а також буде посилено експортний контроль і обмеження для російських фінансових структур.

Крім того, G7 готується суттєво посилити санкції проти росії.

 

Росіясанкціїєвросоюз

