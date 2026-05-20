ЄС готує санкції проти патріарха Кирила та осіб, яких раніше захищав Орбан

20 травня 2026, 12:45
Фото: Главком
Ключовою фігурою у списку є глава російської православної церкви патріарх Кирило Гундяєв.

Посли країн ЄС цього тижня мають обговорити "мініпакет" санкцій проти близько десяти осіб, яких раніше захищав уряд Віктора Орбана, а також проти кількох російських суден тіньового флоту.

Про це повідомляє Euronews.

Ключовою фігурою у списку є глава російської православної церкви патріарх Кирило Гундяєв. ЄС уперше спробував внести його до чорного списку ще у 2022 році за підтримку вторгнення в Україну та поширення ревізіоністської пропаганди, але Угорщина під керівництвом Орбана заблокувала цю ініціативу, назвавши її питанням релігійної свободи.

Тепер Брюссель сподівається на підтримку нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Близький соратник Мадяра, голова комітету з питань закордонних справ угорського парламенту Мартон Хайду заявив, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на росію.

До списку також можуть повернути міністра спорту рф Михайла Дегтярьова та олігарха В'ячеслава Кантора – їх раніше вилучили з санкційного переліку за наполяганням Орбана. Крім того, пакет передбачає санкції проти кількох суден, які росія використовує для обходу обмежень на продаж нафти.

Раніше ми писали, що Євросоюз має намір обговорити продовження терміну повторного затвердження санкцій проти росії з шести місяців до року.

Паралельно в ЄС готують 21-й пакет санкцій.

Євросоюзсанкціі проти росіїпатріарх Кирил

