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ЄС готує заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року – Reuters

17 червня 2025, 10:26
ЄС готує заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року – Reuters
Фото: УНН
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Єврокомісія планує ввести заборону на імпорт російського газу і скрапленого природного газу в ЄС до кінця 2027 року. 

Комісія використає правові заходи, аби цей план не був заблокований членами ЄС Угорщиною і Словаччиною, пише Reuters.

У пропозиціях викладуть, як Євросоющ планує закріпити в законі свою обіцянку припинити десятирічні енергетичні відносини з екс найбільшим постачальником газу в Європу, адже з рф не хочуть мати справи після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

У резюме Єврокомісії про майбутню пропозицію, з яким ознайомилося агентство, написано, що воно закріпить у законі заборону на імпорт російського трубопровідного газу і СПГ із 1 січня 2026 року та продовжить терміни для деяких контрактів.

Відомо також, що короткострокові газові угоди з рф, підписані до 17 червня 2025 року, матимуть перехідний період тривалістю в один рік - до 17 червня 2026 року.

Імпорт за довгостроковими російськими контрактами буде заборонено з 1 січня 2028 року і це фактично покладе край використанню російського газу ЄС до цієї дати, написано у резюме.

Компанії, які мають російські контракти на постачання СПГ, розраховані до 2030-х років.

Терміналам СПГ в ЄС буде поступово заборонено надавати послуги російським клієнтам, а компанії, що імпортують російський газ, повинні будуть розкривати інформацію про свої контракти владі ЄС і національним органам влади.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що заходи було розроблено з метою забезпечити достатню юридичну силу, щоб компанії могли посилатися на договірне положення про "форс-мажор" для розриву своїх газових контрактів з рф.

"Оскільки це буде заборона, заборона, у компаній не виникне юридичних проблем. Це форс-мажор, якби це була санкція", - скзав Йоргенсен журналістам.

 
РосіягазЄврокомісія

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