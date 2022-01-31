ЄС готується до можливої зупинки постачання газу Росією
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на главу європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму блозі в неділю.
"Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти.
Це включає підвищення нашої стійкості, у тому числі шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, щодо постачання газу у випадку, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання".
Боррель також заявив, що в ЄС просунулися у підготовці високоефективних заходів у відповідь на випадок подальшої російської агресії проти України, "які завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі".
"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які б мали більш довгостроковий ефект, оскільки обмежують Росію в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", - зазначив Боррель.
Він також наголосив, що дипломатична присутність Євросоюзу в Києві залишається без змін.
"Сьогодні ми переживаємо найнебезпечніший момент періоду після закінчення "холодної війни". Водночас ми повинні уникати подальшого розкручування спіралі ескалації і слідувати закликам президента Зеленського уникати будь-якої "паніки" ", - зазначив Боррель.
Нагадаємо, що рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки, оскільки витрата газу зі сховищ цього січня на третину більша, ніж у середньому за попередні п'ять років.
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