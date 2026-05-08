ЄС готується до можливих переговорів із путіним щодо війни в Україні – Financial Times

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що "ЄС має "потенціал" для переговорів із путіним".

Лідери країн Євросоюзу готуються до можливих переговорів із главою рф володимиром путіним щодо війни в Україні, оскільки президент США Дональд Трамп досі не досяг у цьому успіхів.

Про це повідомило Financial Times.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що "ЄС має "потенціал" для переговорів із путіним". Крім того, за його словами, це підтримує президент України Володимир Зеленський. На саміті ЄС на Кіпрі у квітні 2026 року він буцімто запропонував Кошті "зробити позитивний внесок у переговори".

"Я розмовляю з 27 лідерами країн Європейського Союзу, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно обговорити з росією, коли для цього настане слушний момент", – сказав президент Євроради.