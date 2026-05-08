ЄС готується до можливих переговорів із путіним щодо війни в Україні – Financial Times
08 травня 2026, 09:09
Лідери країн Євросоюзу готуються до можливих переговорів із главою рф володимиром путіним щодо війни в Україні, оскільки президент США Дональд Трамп досі не досяг у цьому успіхів.
Про це повідомило Financial Times.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що "ЄС має "потенціал" для переговорів із путіним". Крім того, за його словами, це підтримує президент України Володимир Зеленський. На саміті ЄС на Кіпрі у квітні 2026 року він буцімто запропонував Кошті "зробити позитивний внесок у переговори".
"Я розмовляю з 27 лідерами країн Європейського Союзу, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно обговорити з росією, коли для цього настане слушний момент", – сказав президент Євроради.
Водночас Кошта заявив, що Брюссель не перешкоджатиме зусиллям Трампа, і визнав, що путін досі не давав жодних сигналів щодо своєї готовності зустрітися з будь-яким представником ЄС. Він додав, що "поки що ніхто не бачить жодних ознак того, що росія дійсно хоче брати участь у серйозних переговорах".
Як зазначив неназваний високопосадовець в Офісі президента, нині Україні потрібна "більша координація на європейському рівні". Він припустив, що для завершення війни потрібен "лідер, який міг би розмовляти з росією від імені всіх європейців», щоб чинити "більший тиск" на рф.
Водночас, за даними видання, серед 27 лідерів країн Європейського Союзу немає єдиної думки щодо того, кого слід призначити представником, який міг би досягти успіхів у переговорах із путіним.