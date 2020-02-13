ЄС і Китай створили експертну групу для обміну інформацією про поширення коронавірусу

Свій внесок у боротьбу проти коронавірусу ЄС і держави-члени союзу можуть внести, підтримуючи Китай, який намагається стримати вірус

У свою чергу міністр охорони здоров'я головуючої в Раді ЄС з охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош заявив, що в ЄС довіряють тим даним, які надає Китай щодо поширення коронавурусу. "Ми певним чином довіряємо Китаю. Там присутні міжнародні організації, тобто ці дані підтверджені", - сказав Берош.

Євросоюз тісно співпрацює з Китаєм, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Європейським центром профілактики та контролю захворювань у питаннях поширення коронавірусу, заявила член Єврокомісії з охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хочу ще раз повторити, що є тісна співпраця з Китаєм, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Європейським центром профілактики та контролю захворювань. І два дні тому ми створили з Китаєм експертну групу для оперативної координації та обміну інформацією на всіх рівнях, щоб можна було відстежувати ситуацію", - сказала Кіріакідіс на прес-конференції після засідання надзвичайної Ради ЄС з охорони здоров'я в Брюсселі в четвер.

За її словами, свій внесок у боротьбу проти коронавірусу ЄС і держави-члени союзу можуть внести, підтримуючи Китай, який намагається стримати вірус.

У свою чергу міністр охорони здоров'я головуючої в Раді ЄС з охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош заявив, що в ЄС довіряють тим даним, які надає Китай щодо поширення коронавурусу.

"Ми певним чином довіряємо Китаю. Там присутні міжнародні організації, тобто ці дані підтверджені", - сказав Берош.

У середині грудня 2019 року в китайському місті Ухані стався спалах пневмонії, збудником якої став раніше невідомий коронавірус 2019 nCoV, який отримав згодом назву Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров'я наприкінці січня 2020 року визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Раніше в четвер стало відомо, що загальна кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом досягла в КНР тисячі 1367 людей. Зараження підтверджено у 59 804 осіб.

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