ЄС і НАТО домовилися разом боротися з дезінформацією щодо коронавірусу

"Розмовляв з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом цього ранку про нашу відповідь на спалах коронавірусу. Співпраця ЄС і НАТО у ці складні часи важливіша, ніж будь-коли. Наші команди активізують спільну роботу з протидії дезінформації", - написав Боррель у Twitter.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель обговорив питання боротьби з дезінформацією щодо коронавірусу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розмовляв з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом цього ранку про нашу відповідь на спалах коронавірусу. Співпраця ЄС і НАТО у ці складні часи важливіша, ніж будь-коли. Наші команди активізують спільну роботу з протидії дезінформації", - написав Боррель у Twitter.

Раніше в ЄС заявили, що російські медіа розгорнули значну кампанію з дезінформації, спрямовану проти Заходу, щоб погіршити вплив коронавірусу, створити паніку та посіяти недовіру в західних суспільствах.

Спеціалізована база даних ЄС зафіксувала майже 80 випадків дезінформації щодо коронавірусу з 22 січня.

Нагадаємо, що сім найбільших технологічних компаній США разом борються з фейками про коронавірус