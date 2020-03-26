ЄС і НАТО домовилися разом боротися з дезінформацією щодо коронавірусу
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель обговорив питання боротьби з дезінформацією щодо коронавірусу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Розмовляв з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом цього ранку про нашу відповідь на спалах коронавірусу. Співпраця ЄС і НАТО у ці складні часи важливіша, ніж будь-коли. Наші команди активізують спільну роботу з протидії дезінформації", - написав Боррель у Twitter.
Раніше в ЄС заявили, що російські медіа розгорнули значну кампанію з дезінформації, спрямовану проти Заходу, щоб погіршити вплив коронавірусу, створити паніку та посіяти недовіру в західних суспільствах.
Спеціалізована база даних ЄС зафіксувала майже 80 випадків дезінформації щодо коронавірусу з 22 січня.
Нагадаємо, що сім найбільших технологічних компаній США разом борються з фейками про коронавірус
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