ЄС і США домовилися про торговельні квоти на сільгосппродукцію

Це кульмінація дворічних переговорів в рамках СОТ про поділ квот ЄС

Європейський Союз і Сполучені Штати завершили переговори щодо коригування сільськогосподарських квот Світової організації торгівлі після виходу Великої Британії з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

"Це кульмінація дворічних переговорів в рамках СОТ про поділ квот ЄС, при цьому частина квот залишається у 27 країн ЄС, а частина йде Британії, виходячи з недавніх торгових потоків. Угода охоплює десятки квот і мільярди євро торгівлі, включаючи яловичину, птицю, рис, молочні продукти, фрукти і овочі і вино", - йдеться в заяві.

ЄС веде аналогічні переговори про пропорційний розподіл тарифних квот з 21 іншим партнером, які мають право доступу до цих квот, і вже завершив переговори з Аргентиною, Австралією, Норвегією, Пакистаном, Таїландом, Індонезією та іншими.

Після того як Комісія затвердить угоду ЄС-США, воно буде відправлена до Ради і Європейського парламенту для ратифікації.

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