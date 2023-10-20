Матеріали:
Теми:

ЄС і США не повинні дати путіну заморозити війну в Україні – фон дер Ляєн

20 жовтня 2023, 10:07
ЄС і США не повинні дати путіну заморозити війну в Україні – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
росія не може виграти війну в Україні тому буде намагатися заморозити її, аби поновити сили та завдати нового удару.

Про це повідомляє Укрінформ.

З огляду на це Євросоюз і США повинні об’єднати зусилля, щоб упередити такий розвиток, і надати Україні гарантії безпеки для досягнення сталого та тривалого миру.

"Ми ніколи не зможемо порівнятися із самопожертвою та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми маємо робити, так довго, як це буде необхідним. Не лише тому, що це було б вірним – вчинити так, але й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомагати Україні.

 

РосіяСШАвійнаУкраїнаЄвросоюзФон дер Ляєн

Останні матеріали

путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Політика
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 23:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється