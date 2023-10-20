ЄС і США не повинні дати путіну заморозити війну в Україні – фон дер Ляєн

росія не може виграти війну в Україні тому буде намагатися заморозити її, аби поновити сили та завдати нового удару.

Про це повідомляє Укрінформ.

З огляду на це Євросоюз і США повинні об’єднати зусилля, щоб упередити такий розвиток, і надати Україні гарантії безпеки для досягнення сталого та тривалого миру.

"Ми ніколи не зможемо порівнятися із самопожертвою та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми маємо робити, так довго, як це буде необхідним. Не лише тому, що це було б вірним – вчинити так, але й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомагати Україні.