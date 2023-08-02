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ПОЛІТИКА

ЄС і Туреччина обговорюють пом'якшення торговельних відносин на тлі потепління відносин – Bloomberg

02 серпня 2023, 10:44
ЄС і Туреччина обговорюють пом'якшення торговельних відносин на тлі потепління відносин – Bloomberg
Фото: gettyimages.com
Ердоган визначив пріоритетом перезапуск процесу вступу до ЄС.

ЄС та Туреччина обговорюють оновлення митного союзу у межах процесу відновлення довіри європейських партнерів та інвесторів до країни.

 Про це повідомляє Bloomberg.

"У зв'язку з цим є складні питання, які необхідно вирішити. Ми розглянемо їх разом із нашими командами після літа і подивимося, чи можливо розвивати ці нові сигнали з Туреччини", - заявив у вівторок, 2 серпня,  комісар ЄС, відповідальний за митні питання, Паоло Джентілоні. 

За останні два тижні Джентілоні двічі зустрічався з міністром фінансів Туреччини Мехметом Сімсеком і сказав, що йому цікаво почути від міністра "позитивні повідомлення як про економічні плани уряду, так і про відносини Туреччини з ЄС".

Минулого місяця міністри закордонних справ ЄС заявили про готовність працювати над тіснішими зв'язками з Туреччиною, при цьому блок відзначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зелене світло членству Швеції у НАТО. Перед тим, як підтримати членство Швеції, Ердоган пов'язав заявку країни на приєднання до НАТО із зусиллями Анкари щодо вступу до ЄС, але це все ще не стоїть на порядку денному. 

Високопосадовці ЄС привітали зусилля Туреччини з відновлення відносин із блоком, оскільки країна шукає іноземних інвесторів, які допоможуть підняти її економіку і покласти край кризі вартості життя, частково спричиненій стрімкою інфляцією. Відносини Туреччини з ЄС погіршилися через придушення Ердоганом політичних опонентів, що сприймається як тиск на них.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив 20 липня, що вирішення проблеми напруженості навколо Кіпру буде ключовим для відновлення співпраці з Туреччиною. Кіпр розділений з 1974 року, коли Туреччина захопила частину острова після перевороту прихильників союзу країни з Грецією.

Угода про митний союз передбачає єдиний зовнішній тариф для всіх промислових товарів, але не поширюється на послуги, державні закупівлі та сільське господарство - за винятком переробленої сільськогосподарської продукції. Двосторонні торговельні поступки поширюються на сільськогосподарську, вугільну та сталеливарну продукцію.

Європейська комісія тривалий час наполягала на оновленні торговельної угоди з Туреччиною, але не змогла досягти жодного прогресу на тлі погіршення двосторонніх відносин і напруженості в східному Середземномор'ї.

Переговори про митний союз відбуваються на тлі спроб ЄС поліпшити торговельні відносини з іншими країнами, прагнучи зміцнити партнерство в турбулентному геополітичному контексті та забезпечити доступ до критично важливих матеріалів.

Ган сказав, що процес відновлення взаємодії з Туреччиною і поліпшення економічних відносин також важливий з міркувань безпеки.

 "Я думаю, що ніхто з реалістів не говорить про вступ, але є багато інших можливостей", - сказав єврокомісар.

ЄСТуреччинавідносини

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