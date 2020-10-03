ЄС і Туреччина переглянуть міграційну угоду на тлі напруженості на грецькому кордоні
Європейський Союз і Туреччина домовилися переглянути міграційну угоду 2016 року в спробі врегулювати загострення, під час якого тисячі людей намагаються потрапити до Європи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Відповідно до угоди 2016 року, ЄС запропонував Туреччині до 6 млрд євро в якості допомоги для сирійських біженців, яких вона приймає, прискорення процесу вступу в ЄС та інші стимули, щоб зупинити мігрантів, які прямували в Європу. Після вступу угоди в силу наплив мігрантів різко скоротився.
Після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Брюсселі голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що команди на чолі з главою зовнішньополітичного відомства ЄС і міністром закордонних справ Туреччини будуть працювати "в найближчі дні, щоб прояснити реалізацію Угоди між Туреччиною і ЄС, щоб бути впевненими, що ми знаходимося на одній сторінці".
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ході переговорів з Ердоганом був зроблений чіткий акцент на тому, як сторони оцінюють міграційну угоду.
Турецький лідер пішов, не поговоривши з пресою. Офіційні особи з його офісу охарактеризували переговори як продуктивні.
Туреччина приймає понад 3,5 мільйонів сирійських біженців, і Ердоган зажадав, щоб Європа взяла на себе більше тягаря турботи про них. Він звинуватив ЄС у невиконанні своїх зобов'язань за угодою 2016 року, в тому числі в невиплаті грошей, обіцяних Туреччині для стримування потоку мігрантів до Європи.
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