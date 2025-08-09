ЄС і Україна висунули зустрічний план замість пропозиції путіна про "мир" в обмін на території

путін хотів отримати Донбас в обмін на припинення війни.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план путіна стосовно припинення вогню. За їхніми словами, вона має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом США Дональдом Трампом і путіним могли просунутися вперед.

Про це пише WSJ з посилнням на двох європейських чиновників, знайомих з переговорами.

Європейські країни відхилив російську пропозицію віддати підконтрольні Україні території Донецької області в обмін на припинення вогню. Вона була висунута на зустрічі з високопосадовцями США 9 серпня в Лондоні.

Уряди України, Великої Британії, Німеччини та Франції поспішили відреагувати на мирну пропозицію, що виникла в результаті зустрічі 6 серпня між путіним та спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом у кремлі. Після цих переговорів Трамп пропустив встановлений ним на серпня термін для запровадження жорстких вторинних санкцій проти росії та погодився на саміт з путіним на Алясці 15 серпня.

Мета Європи — провести разом з Україною спільну червону лінію, яку, за словами європейських чиновників, необхідно застосовувати до будь-яких потенційних переговорів з росією.

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Європейці також обовʼязково будуть частиною рішення, оскільки на кону стоїть їхня власна безпека", — написав президент Франції Еммануель Макрон 9 серпня у соціальних мережах.

Європейська пропозиція містить вимоги про те, щоб спочатку, до будь-яких інших кроків, сторони досягнули припинення вогню. У ній також йдеться, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, росія повинна вивести війська з інших.

"Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій", — сказало одне з європейських джерел.

Європейський план, представлений віцепрезиденту Венсу, державному секретарю Марко Рубіо , посланнику Трампа з питань України Кіту Келлоггу та Віткоффу, також передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва мають бути захищені незмінними гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.

Європейський план розробили та представили американцям головні помічники європейських лідерів, відомі як "шерпи".

Венс був присутній на зустрічі, тоді як більшість інших американських посадовців підключались через відеозвʼязок.

За словами кількох чиновників, поінформованих про пропозицію з москви, путін заявив, що погодиться на припинення вогню в обмін на передачу росії підконтрольної Україні території Донеьцокї області. Після цього лінію фронту заморозять.

Кілька європейських чиновників, проінформованих про зустріч Віткоффа з путіним, зазначили, що путін не повторив своїх початкових позицій: Україну потрібно демілітаризувати, уряд замінити, а Херсонська та Запорізька області мають повністю перейти під контроль росії.

Під час зустрічі з Венсом європейські чиновники повторили, що майбутнє України не може обговорюватися без України. Незалежно від того, що станеться у Вашингтоні, Європа продовжуватиме постачати Україні зброю та кошти, заявив один з європейських високопосадовців. Деякі європейські чиновники заявили, що якщо Україна передасть всю Донецьку область, росії доведеться вивести війська з окупованих частин Запоріжжя та Херсона на півдні.

Через кілька годин після зустрічі путіна та Віткоффа 6 серпня Трамп провів телефонну розмову з деякими європейськими лідерами та Зеленським, щоб проінформувати їх про пропозицію. Під час розмови Трамп натякнув на готовність росії вивести війська з південної частини Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецьком.

Однак наступного дня Віткофф відмовився від цієї заяви під час телефонної розмови з головними помічниками європейських лідерів, припустивши, що росія як виведе війська, так і заморозить лінію фронту.

Зрештою, 8 серпня європейські чиновники вимагали третьої телефонної розмови з Віткоффом, щоб прояснити зростаючу плутанину. У цій розмові Віткоффом чітко заявив, що єдиною пропозицією на столі було одностороннє виведення Україною військ з Донецька в обмін на припинення вогню.