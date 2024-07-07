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ПОЛІТИКА

ЄС критикує Орбана за підтримку легітимізації Північного Кіпру на саміті тюркських держав

07 липня 2024, 16:58
ЄС критикує Орбана за підтримку легітимізації Північного Кіпру на саміті тюркських держав
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Боррель зазначив, що Угорщина не отримувала жодного мандата від Ради ЄС на просування відносин з цією організацією.

Угорський премʼєр Віктор Орбан у перший тиждень головування Угорщини в Раді ЄС побував на неформальному саміті Організації тюркських держав, де спостерігачем виступила невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру. В ЄС від цього візиту дистанціювались.

Про візит Орбана написало, зокрема, видання The Budapest Times.

Організація тюркських держав була створена у 2009 році й обʼєднує тюркомовні країни, такі як Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Узбекистан.

Також в організації є три спостерігачі — Угорщина, Туркменістан та невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру. Остання виникла внаслідок турецького вторгнення на Кіпр і вважається окупованою територією, більшість країн світу не визнають її як окрему державу.

В ЄС вже відхрестилися від візиту Орбана. В заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля йдеться, що участь угорського премʼєра у саміті відбулася виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Організацією тюркських держав.

Боррель зазначив, що Угорщина не отримувала жодного мандата від Ради ЄС на просування відносин з цією організацією.

"Європейський Союз відкидає спроби Організації тюркських держав легітимізувати турецько-кіпрське сепаратистське утворення, так звану Турецьку Республіку Північного Кіпру, яка не визнана на міжнародному рівні, в якості спостерігача в Організації тюркських держав", — наголосив високий представник ЄС.

КіпрЄвросоюзОрбан

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