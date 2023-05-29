ЄС має бути готовим не до відкритої конфронтації, а до "холодної війни з росією" – МЗС Чехії

Європі необхідно мати можливість стримувати російський вплив.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що проблема росії для Європі у майбутньому полягатиме не тільки в путіні, а й в загальному російському імперіалізмі.

Про це повідомляє iROZHLAS.

"Проблема майбутнього полягає не лише у путіні, а й у російському імперіалізмі, коли ця країна "не знає, де вона закінчується і де починається", – зазначив глава дипломатичного відомства Чехії.

За його словами, ЄС має бути готовим не до відкритої конфронтації, а до "холодної війни з росією". Щоб вести цю війну, Європі необхідно мати можливість стримувати російський вплив. Однак Ліпавський не виключає, що ділові стосунки теж матимуть місце.

Коментуючи передачу чеських бойових літаків L-159 Україні Ліпавський додав, що "ми не коментуємо військову допомогу, яка надається Україні у прямому ефірі. Потрібно продовжувати підтримувати Україну, зокрема її відновлення".

Раніше повідомлялось, що начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив про ймовірність війни між росією і НАТО.