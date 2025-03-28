ЄС має намір обмежити штрафи Apple і Meta, щоб уникнути гніву Трампа – FT

Дії щодо американських компаній можуть призвести до відповіді з боку Штатів.

Наступного тижня Євросоюз збирається накласти мінімальні штрафи на американські компанії Apple та Meta згідно зі своїм законом про цифрові ринки. Брюссель хоче уникнути ескалації напруженості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що виробника iPhone оштрафують і зобовʼяжуть переглянути правила App Store. Рішення винесуть після розслідування того, чи заважає Apple розробникам додатків надсилати пропозиції за межами своєї платформи. Також Брюссель збирається припинити справу про те, чи заважає операційна система Apple користувачам змінювати браузери або пошукові системи.

Оштрафують й власника Facebook. Також Meta зобовʼяжуть змінити свою модель "плати або погоджуйся", яка змушує користувачів або погоджуватися на відстеження даних, або платити абонентську плату за використанн продуктів без реклами.

Відповідно до закону, технологічні компанії можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі до 10 відсотків їхнього світового обороту, що може призвести до мільярдів доларів витрат для Apple та Meta. Проте Єврокомісія хоче сильно опустити цей поріг, адже цифрові правила ЄС є відносно новими, і рішення все ще можуть бути оскаржені в суді.

Вказується, що накладення штрафів на американські технологічні компанії ризикує викликати негативну реакцію Трампа, адже президент США прямо критикував штрафи ЄС щодо американських компаній, називав їх "формою оподаткування", а також погрожував тарифами у відповідь.

"Подальше націлювання на технологічні фірми США посилить трансатлантичну напруженість і спровокує дії у відповідь, і, зрештою, країни-члени та європейські компанії будуть нести ці витрати", — заявив журналістам представник однієї з постраждалих компаній.