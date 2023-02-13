ЄС має намір запропонувати нові санкції проти російських технологій та транспортних засобів — Bloomberg

Європейський союз навряд чи запровадить санкції проти російського холдингу у сфері атомної галузі "Росатому".

Європейський Союз має намір запропонувати новий пакет санкцій, щоб ще більше обмежити можливості москви підтримувати свою військову машину.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заходи включатимуть нові широкі заборони на експорт низки продуктів, технологій і компонентів, які були виявлені в російському озброєнні, розгорнутому в Україні.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, планує також запропонувати експортні заходи, спрямовані на важкі транспортні засоби - в тому числі вантажівки і машини, які зазвичай використовуються в лісовому і сільськогосподарському секторах - а також можливі обмеження на імпорт російської гуми і асфальту.

За словами одного зі співрозмовників видання пакет заходів, 10-й за рахунком з моменту вторгнення росії, може також запровадити санкції проти ще десятків фізичних та юридичних осіб. ЄС також може запровадити додаткові санкції проти російської групи найманців "Вагнера". За словами двох інших співрозмовників, Франція наполягає на введенні санкцій проти цієї групи. За оцінками, "Вагнер" контролює близько 50 000 військовослужбовців в Україні, а також присутній в країнах Центральної Африки і Сахеля.

Європейський союз навряд чи запровадить санкції проти російського холдингу у сфері атомної галузі "Росатому".

Як пояснив один зі співрозмовників видання, кілька країн-членів виступають проти того, щоб "Росатом" потрапив до списку санкцій.

Ще минулого тижня президент України Володимир Зеленський напряму закликав лідерів ЄС запровадити обмеження проти компанії через те, що вона відповідальна за окупацію ЗАЕС й взяття в заручники працівників станції, а також депортацію їх дітей до росії.

Раніше повідомлялось, що США та Британія ввели санкції проти семи російських кіберзлочинців.