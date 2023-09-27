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ЄС має почати формальні переговори з Україною щодо членства вже в цьому році – Мецола

27 вересня 2023, 08:17
ЄС має почати формальні переговори з Україною щодо членства вже в цьому році – Мецола
Президент парламенту ЄС Роберта Мецола вважає, що ЄС має реформувати свої інституції, щоб підготуватися до наступних хвиль розширення, та розпочати формальні переговори з Україною щодо членства ще до Різдва.

Про це пише видання The Guardian.

"Європейський Союз має розпочати масштабну хвилю змін, щоб підготуватися до появи України як країни-члена, і в цьому вимірі нічого не знімається зі столу, включаючи усунення торговельних тарифів та надання Києву доступу до внутрішнього ринку ЄС ще до набуття повного членства, вважає президент Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона висловила сподівання, що країни-члени розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні", - пише видання. 

"Якщо вони (українці) рухаються швидко, ми маємо відповідати цій швидкості» - наводить видання слова політика. На її переконання, лідери Євросоюзу мають прискорити процес входження до ЄС України та країн Західних Балкан, щоб запобігти зростанню російських впливів у цих регіонах. Зволікання з процесом розширення ЄС або їх відштовхування, за її словами, може бути найгіршим рішенням, оскільки може призвести лише до зростання кількості євроскептиків, націоналізму та праворадикальних рухів", - йдеться в матеріалі. 

Мецола хоче, щоб формальні переговори почалися до Різдва. Рішення буде за міністрами країн ЄС, які проведуть формальну зустріч у грудні після того, як Єврокомісія у жовтні оприлюднить доповідь про прогрес України на шляху реформ, необхідних для продовження процесу розширення.

Наступна хвиля розширення ЄС може включати Україну, Молдову і Албанію, після чого кількість країн-членів зросте до 30. При цьому очевидно, що подальше розширення ЄС до 32-33 членів потребуватиме рішучого реформування європейської економіки, яка може просто не витримати такого збільшення Євросоюзу.

Роберта Мецола була першим політичним лідером Заходу, який відвідав Україну після початку російського вторгнення 1 квітня 2022 року, коли в столиці України все ще діяв комендантський час, а місто ще було в оточенні російських танків, пише The Guardian.

 
УкраїнаЄвросоюзчленствомецола

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