ЄС може почати переговори про вступ з двома країнами за кілька тижнів - комісар

Президент Франції Еммануель Макрон відмовлявся схвалити початок переговорів про вступ на саміті в жовтні, заявивши, що процес прийняття нових членів необхідно змінити

Франція, яка заблокувала початок переговорів з Тираною і Скоп'є в жовтні, раніше в лютому дала зрозуміти, що переговори про членство можуть початися, якщо Європейська комісія у своєму звіті дасть позитивну оцінку підготовці двох країн.

Євросоюз може почати переговори про вступ з Албанією і Північною Македонією за декілька тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив єврокомісар з питань розширення ЄС Олівер Варгеї.

Франція, яка заблокувала початок переговорів з Тираною і Скоп'є в жовтні, раніше в лютому дала зрозуміти, що переговори про членство можуть початися, якщо Європейська комісія у своєму звіті дасть позитивну оцінку підготовці двох країн.

Варгеї сказав, що доповідь комісії, яка має бути опублікована наступного тижня, подає надію.

"В обох країнах спостерігається серйозний прогрес. Мене дуже надихає той факт, що ці дві країни вирішили прискорити свою підготовку", - сказав він після зустрічі Вишеградської групи з країнами Західних Балкан, яка відбулась в Празі.

"З цією доповіддю я сподіваюся переконати держави-члени в тому, що вони (Північна Македонія і Албанія - Ред.) готові, і ми повинні бути готові почати переговори", - сказав Варгеї. Він висловив сподівання, що переговори зі Скоп'є і Тираною почнуться у найближчі тижні.

Президент Франції Еммануель Макрон відмовлявся схвалити початок переговорів про вступ на саміті в жовтні, заявивши, що процес прийняття нових членів необхідно змінити.

У цьому місяці Єврокомісія запропонувала реформувати процес вступу відповідно до французької пропозиції, зробленої в листопаді. Комісія запропонувала дати урядам ЄС більше ваги у процесі переговорів і спростити можливість зупинки або перезавантаження переговорів.

Нагадаємо, що Північна Македонія йтиме в ЄС окремо від Албанії