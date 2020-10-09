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ЄС може подати на Британію до суду за порушення угоди про Brexit

"Спочатку Спільний комітет. Якщо не вистачить необхідних роз'яснень, то існує механізм врегулювання спорів в рамках угоди про Brexit ", - сказав дипломат ЄС, що займається Brexit
Обидві сторони проведуть екстрені переговори о 12.00 за Гринвічем в четвер з приводу плану прем'єр-міністра Бориса Джонсона затвердити законодавство, яке суперечить угоді про Brexit - крок, який згідно з попередженням Брюсселя, може зірвати будь-які шанси на торговельну угоду.
ЄС може подати на Британію до суду за порушення угоди про Brexit Фото: Український репортер

Євросоюз може подати до суду на Британію, якщо екстрені переговори в четвер не переконають Брюссель в тому, що пропонований новий британський закон не порушить раніше узгоджених зобов'язань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обидві сторони проведуть екстрені переговори о 12.00 за Гринвічем в четвер з приводу плану прем'єр-міністра Бориса Джонсона затвердити законодавство, яке суперечить угоді про Brexit - крок, який згідно з попередженням Брюсселя, може зірвати будь-які шанси на торговельну угоду.

"Спочатку Спільний комітет. Якщо не вистачить необхідних роз'яснень, то існує механізм врегулювання спорів в рамках угоди про Brexit ", - сказав дипломат ЄС, що займається Brexit.

Два інших урядовці ЄС, які також брали участь у переговорах, заявили, що Європейська комісія проаналізує новий законопроєкт про внутрішній ринок Британії, як тільки він буде прийнятий, щоб взяти до уваги будь-які поправки, перш ніж приймати остаточне рішення по цій юридичній справі.

Законопроєкт про внутрішній ринок Великої Британії, що стосується митних процедур в Північній Ірландії, повинен бути поставлений на перше голосування в парламенті Британії наступного тижня.

Документ стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Нагадаємо, що Британія погрожує вийти з Євросоюзу без угоди про торгівлю, якщо ЄС "не виявить гнучкості"

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10 09 2020 12:36
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