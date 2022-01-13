ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський Союз наразі працює над шостим пакетом санкцій проти Білорусі. Його можуть затвердити вже на початку весни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС може погодити шостий пакет санкцій проти Білорусі на початку весни, - ЗМІ
Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни
Фото: segodnya.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни", - написав журналіст.
Нагадаємо, Європейський союз 1 грудня погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.
Після чого сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС щодо включення імен ще 17 фізичних осіб до п'ятого пакета санкцій проти Білорусі.
Раніше вже повідомлялося, що п'ятий пакет санкцій проти Білорусі введено відносно 28 осіб і організацій.
Також стало відомо, що в ЄС почалася робота над шостим пакетом.
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13 01 2022 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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