ЄС може погодити шостий пакет санкцій проти Білорусі на початку весни, - ЗМІ Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни

Європейський Союз наразі працює над шостим пакетом санкцій проти Білорусі. Його можуть затвердити вже на початку весни.

Фото: segodnya.ua

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка. "Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни", - написав журналіст. Нагадаємо, Європейський союз 1 грудня погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Після чого сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС щодо включення імен ще 17 фізичних осіб до п'ятого пакета санкцій проти Білорусі. Раніше вже повідомлялося, що п'ятий пакет санкцій проти Білорусі введено відносно 28 осіб і організацій. Також стало відомо, що в ЄС почалася робота над шостим пакетом. Читайте також: Лукашенко ввів кримінальну відповідальність за заклик до санкцій

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