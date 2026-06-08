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ЄС може розблокувати €6,6 млрд допомоги Україні після зміни влади в Угорщині

08 червня 2026, 14:58
ЄС може розблокувати €6,6 млрд допомоги Україні після зміни влади в Угорщині
Каллас Естонія
Йдеться про гроші, які Угорщина блокувала понад два роки.

Євросоюз може розблокувати €6,6 млрд з Європейського фонду миру для України після зміни уряду в Угорщині.

Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас, передає "Радіо Свобода".

"У нас тепер новий угорський міністр, а це також означає, що ми просуваємося вперед із розблокуванням €6,6 мільярда з Європейського фонду миру", – заявила вона.

Йдеться про гроші, які Угорщина блокувала понад два роки. Через позицію Будапешта країни ЄС не могли погодити нові транші компенсацій для держав-членів, які постачали Україні озброєння через цей механізм.

За словами Каллас, міністри обговорюють, як саме використовувати ці кошти. Початкова ідея фонду полягала у відшкодуванні витрат країнам-членам, які постачали допомогу Україні. Однак зараз тривають дискусії про те, чи варто більше спрямовувати кошти безпосередньо на нову допомогу Києву. "Ми запропонували компромісний варіант, який враховує обидві сторони", – зазначила Каллас.

Нагадаємо, з 2024 року уряд Віктора Орбана ветував виділення Україні цих коштів, використовуючи рішення як важіль тиску та вимагаючи від Києва відновити транзит нафти російської компанії "Лукойл".

УгорщинаКая Калласдопомога Україні

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