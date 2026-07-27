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ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти росії через блокування з боку Греції

27 липня 2026, 11:28
ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти росії через блокування з боку Греції
Причиною дискусії стала позиція Греції.

У Європейсьому Союзі розглядають зміну підходу до запровадження санкцій проти росії після того, як Греція на кілька тижнів заблокувала ухвалення 21-го пакета обмежень. Замість масштабних пакетів у Брюсселі можуть перейти до невеликих тематичних санкцій, які буде складніше затримувати через право вето окремих держав.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, європейські посадовці працюють над механізмом, який дозволить швидше погоджувати фінансові обмеження та зменшить можливості країн-членів використовувати переговори для захисту власних бізнес-інтересів.

Причиною дискусії стала позиція Греції, яка відмовлялася підтримати останній пакет санкцій, доки не буде зроблено виняток для суден компанії Dynagas. Судноплавна компанія, що належить грецькому мільярдеру Джорджу Прокопіу, прагнула зберегти можливість транспортувати російський скраплений природний газ, попри санкції ЄС.

Співрозмовники Financial Times зазначають, що така практика стає дедалі поширенішою, адже окремі країни намагаються захистити компанії, які досі ведуть бізнес із росією.

Одним із варіантів, який набирає підтримку в Єврокомісії та серед держав, що активно підтримують Україну, є ухвалення санкцій окремими рішеннями або невеликими тематичними пакетами замість великих комплексних документів.

"Це може бути останній "пакет" санкцій. Зараз цілком очевидно, що такий підхід більше не працює", – заявив один із європейських посадовців.

З лютого 2022 року Євросоюз ухвалив 21 пакет санкцій проти росії. Однак вимога одностайної підтримки всіх 27 держав-членів дедалі частіше призводить до того, що суперечки навколо окремих пунктів затримують схвалення всього пакета.

Кілька дипломатів ЄС, які брали участь у переговорах, назвали тактику Греції "обурливою", наголосивши, що окремі національні інтереси дедалі частіше стають перешкодою для спільної санкційної політики.

Водночас частина посадовців застерігає, що чинна система дозволяла країнам-членам колективно розподіляти економічні наслідки санкцій, а відмова від великих пакетів може ускладнити досягнення такого балансу.

ГреціяЄвросоюзсанкціі проти росії

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