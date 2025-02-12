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ЄС може ввести обмеження ціни на газ для протистояння різним витратам із США

12 лютого 2025, 12:53
ЄС може ввести обмеження ціни на газ для протистояння різним витратам із США
Фото: з вільного доступу
На початку тижня на "блакитне паливо" в Європі були найвищими за останні два роки.

Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ в Євросоюзі, які останнім часом досягли рекордних рівнів порівняно зі США. 

Про це інформує видання Financial Times

Журналисті дадодють, що газ у Європі в три-чотири рази дорожчий, ніж у США, а це створює серйозні проблеми для європейських компаній. 

Джерела розповідають, що Єврокомісія розглядає можливість введення ліміту в рамках обговорення стратегічного документа щодо "чистої промислової угоди". 

В документі має бути викладені способи підтримки важкої промисловості ЄС, адже підприємствам доводиться боротися з численними проблемами, включно з агресивними торговельними заходами президента США Дональда Трампа й амбітним переходом ЄС на "зелені" технології.

Наразі перемовини щодо механізму обмеження цін перебувають на ранній стадії, але викликає відповідну реакцію з боку промислових груп, які застерігають від підриву "довіри" до європейського ринку.

Євросоюз запропонував запровадити аналогічний ліміт ще 2022 року, коли була енергетична криза, тоді обмеження так і не застосували, оскільки ціни залишалися нижчими за позначку в 180 євро за мегават-годину.

Два високопоставлені чиновники заявили для видання, що плани включатимуть заходи щодо запобігання підвищенню цін на газ трейдерами влітку, коли європейські країни запасаються паливом напередодні зими.

Ще один із дипломатів ЄС розказав, що деякі країни "неохоче" ставляться до введення обмеження цін, так,  Німеччина і Нідерланди були серед країн, які виступали проти попереднього обмеження.

"Європі слід зосередитися на придбанні достатньої кількості енергії для роботи промисловості та опалення будинків. Встановлення граничних цін на оптовому ринку не вирішить цю проблему, коли основна проблема полягає в нестачі енергії", - сказав колишній державний секретар Норвегії з питань енергетики Амунд Вік. 

Раніше ЗМІ писали, що ​Словаччина почала отримувати російський газ через "Турецький потік".

 

газСШАЄвросоюз

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