Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС може заборонити імпорт російського алюмінію в межах нового пакета санкцій

29 січня 2025, 08:48
ЄС може заборонити імпорт російського алюмінію в межах нового пакета санкцій
Остаточне рішення ще не ухвалене, адже не всі країни підтримують ці обмеження.

Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на імпорт російського алюмінію в межах нового пакету санкцій, приуроченого до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Згідно з інформацією видання, проєкт санкційного пакета вже розісланий державам-членам ЄС і передбачає не лише обмеження щодо російського алюмінію, але й низку інших заходів. Зокрема, пропонується відключити близько 15 банків від міжнародної системи фінансових транзакцій SWIFT, а також запровадити санкції проти понад 70 суден так званого "тіньового флоту", які використовуються для транспортування російської нафти.

Передбачено, що європейські імпортери зможуть закуповувати російський алюміній за системою квот протягом року, перш ніж повна заборона набуде чинності. Проте ці заходи ще потребують одностайної підтримки країн-членів і можуть зазнати змін до моменту їхнього остаточного ухвалення.

Пропозиції щодо заборони російського алюмінію обговорюються в ЄС із початку війни, а імпорт цього металу в Євросоюз поступово скорочується через пошук альтернативних постачальників. Водночас деякі країни та компанії висловлюють занепокоєння щодо можливих труднощів із заміною певних видів алюмінієвої продукції.

Не всі держави ЄС одностайні у підтримці нового санкційного пакета, який може стати 16-м за рахунком. Зокрема, Угорщина неодноразово висловлювала спротив подальшим санкціям проти росії. Минулого тижня Євросоюзу вдалося лише в останній момент подолати блокування Будапештом чергового піврічного продовження чинного режиму санкцій проти москви.

Тиск на ЄС щодо посилення обмежень проти російської металургії зріс за останні місяці. Раніше США та Велика Британія заборонили торгівлю російськими металами на Лондонській біржі металів, що спровокувало цінові коливання та зміну світових торговельних потоків.

У період із січня по листопад 2024 року ЄС імпортував приблизно 320 тисяч тонн необробленого алюмінію з росії, що становить близько 6% від загального імпорту цього металу. Водночас постачання російського алюмінію до Китаю різко зросли.

Раніше в ЄС розглядали можливість включення до санкційного пакета обмежень на імпорт російського зрідженого природного газу. Однак, за даними Bloomberg, це питання, ймовірно, винесуть на окреме обговорення у межах довгострокового плану поступової відмови від цього ресурсу.

Крім того, цього тижня Єврокомісія запропонувала запровадити мита на решту сільськогосподарської продукції з росії та білорусі, яка наразі не підпадає під митне регулювання, а також на окремі види азотних добрив.

Запровадження мит відрізняється від санкцій тим, що для ухвалення рішення необхідна не одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, а лише кваліфікована більшість – 15 країн, які представляють не менше 65% населення ЄС. Очікується, що ініціатива щодо добрив отримає схвалення європейської галузі виробництва агрохімікатів, яка раніше закликала до посилення захисту від російського імпорту.

Згідно з пропозицією ЄС, нові мита не впливатимуть на експорт продукції до країн, що не входять до складу Євросоюзу, а також на транзит сільськогосподарських товарів через територію ЄС.

імпортвійнаБілорусьЄвросоюзалюмінійсанкціі проти росії

Останні матеріали

Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська
Політика
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 січня 2025, 07:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється