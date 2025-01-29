ЄС може заборонити імпорт російського алюмінію в межах нового пакета санкцій

Остаточне рішення ще не ухвалене, адже не всі країни підтримують ці обмеження.

Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на імпорт російського алюмінію в межах нового пакету санкцій, приуроченого до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Згідно з інформацією видання, проєкт санкційного пакета вже розісланий державам-членам ЄС і передбачає не лише обмеження щодо російського алюмінію, але й низку інших заходів. Зокрема, пропонується відключити близько 15 банків від міжнародної системи фінансових транзакцій SWIFT, а також запровадити санкції проти понад 70 суден так званого "тіньового флоту", які використовуються для транспортування російської нафти.

Передбачено, що європейські імпортери зможуть закуповувати російський алюміній за системою квот протягом року, перш ніж повна заборона набуде чинності. Проте ці заходи ще потребують одностайної підтримки країн-членів і можуть зазнати змін до моменту їхнього остаточного ухвалення.

Пропозиції щодо заборони російського алюмінію обговорюються в ЄС із початку війни, а імпорт цього металу в Євросоюз поступово скорочується через пошук альтернативних постачальників. Водночас деякі країни та компанії висловлюють занепокоєння щодо можливих труднощів із заміною певних видів алюмінієвої продукції.

Не всі держави ЄС одностайні у підтримці нового санкційного пакета, який може стати 16-м за рахунком. Зокрема, Угорщина неодноразово висловлювала спротив подальшим санкціям проти росії. Минулого тижня Євросоюзу вдалося лише в останній момент подолати блокування Будапештом чергового піврічного продовження чинного режиму санкцій проти москви.

Тиск на ЄС щодо посилення обмежень проти російської металургії зріс за останні місяці. Раніше США та Велика Британія заборонили торгівлю російськими металами на Лондонській біржі металів, що спровокувало цінові коливання та зміну світових торговельних потоків.

У період із січня по листопад 2024 року ЄС імпортував приблизно 320 тисяч тонн необробленого алюмінію з росії, що становить близько 6% від загального імпорту цього металу. Водночас постачання російського алюмінію до Китаю різко зросли.

Раніше в ЄС розглядали можливість включення до санкційного пакета обмежень на імпорт російського зрідженого природного газу. Однак, за даними Bloomberg, це питання, ймовірно, винесуть на окреме обговорення у межах довгострокового плану поступової відмови від цього ресурсу.

Крім того, цього тижня Єврокомісія запропонувала запровадити мита на решту сільськогосподарської продукції з росії та білорусі, яка наразі не підпадає під митне регулювання, а також на окремі види азотних добрив.

Запровадження мит відрізняється від санкцій тим, що для ухвалення рішення необхідна не одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, а лише кваліфікована більшість – 15 країн, які представляють не менше 65% населення ЄС. Очікується, що ініціатива щодо добрив отримає схвалення європейської галузі виробництва агрохімікатів, яка раніше закликала до посилення захисту від російського імпорту.

Згідно з пропозицією ЄС, нові мита не впливатимуть на експорт продукції до країн, що не входять до складу Євросоюзу, а також на транзит сільськогосподарських товарів через територію ЄС.