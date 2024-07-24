ЄС може заморозити активи рф на невизначений термін для забезпечення кредиту Україні

Таким чином ЄС намагається зменшити побоювання США щодо кредиту Україні на 50 мільярдів доларів.

ЄС розглядає можливість замороження активів рф на невизначений термін, щоб зменшити занепокоєння США щодо планів використання доходів від знерухомлених коштів російського Центрального банку для фінансування кредиту Україні на $50 млрд.

Посли 27 країн ЄС зустрінуться сьогодні, 24 липня, щоб обговорити пропозицію Єврокомісії щодо "безстрокового знерухомлення активів Центрального банку росії".

Про це повідомляє Financial Times.

Цей крок стосуватиметься європейської частки заморожених активів Центрального банку рф на суму 260 млрд євро та забезпечить партнерам G7 “найвищий ступінь передбачуваності” щодо кредиту на 50 млрд доларів, який лідери групи узгодили минулого місяця. План передбачає погашення кредиту за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів.

Наразі санкції ЄС, що забезпечують заморожування російських активів, повторно продовжуються кожні пів року, що викликає занепокоєння серед союзників ЄС, що кредит не буде повністю погашений.

Відсутність такої передбачуваності стала головною проблемою для досягнення згоди щодо надання кредиту. США вимагали від Європи сильніших гарантій того, що активи на 190 млрд євро, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, будуть заморожені до того часу, поки кредит не буде погашений, або поки росія не погодиться на репарації.

За даними Bloomberg, другий варіант, який згадується в документі — це продовження санкцій, що забезпечують заморожування активів рф, раз на 18, 24 або 36 місяців. Але, як пише FT, чиновники визнають, що лише перший варіант, швидше за все, отримає схвалення Вашингтона.

"Перший - це єдиний варіант. Він важкий, але це єдиний шлях, який дає впевненість", - сказала особа, яка брала участь у переговорах щодо обох пропозицій.

Обидва варіанти потребують одностайного схвалення в ЄС — усіх 27 країн, що є дуже складним завданням, враховуючи, зокрема, минулі сигнали з боку посла Угорщини про необхідність розгляду цього питання на рівні лідерів ЄС. Угорщина регулярно блокує одностайні рішення щодо підтримки України.

Країни G7 також обговорюють, як розділити відповідальність за кредит на $50 млрд, і це питання постане на зустрічі міністрів фінансів G7 на полях засідання G20 у Ріо-де-Жанейро.

Переважає думка, що країни візьмуть на себе частку кредиту, приблизно пропорційну їхньому ВВП: ЄС і США — по $20 млрд, а Канада, Велика Британія і Японія — решту по $10 млрд.

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту на $50 млрд з погашенням за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів російського Центрального банку. Очікується, що активи, які зберігаються в Euroclear, генеруватимуть близько 3 млрд євро прибутку на рік.