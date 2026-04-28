ЄС може запровадити санкції проти Ізраїлю за імпорт українського зерна, вивезеного росією

У Євросоюзі засудили дії, що допомагають росії обходити санкції.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які можуть бути причетні до допомоги росії в обході міжнародних обмежень. Йдеться, зокрема, про постачання до Ізраїлю зерна, викраденого з окупованих територій України.

Про це повідомляє Haaretz.

Підставою для такої реакції стало розслідування, яке виявило схеми транспортування українського зерна російськими суднами до ізраїльських портів. У ЄС підтвердили, що їм відомо про випадок, коли судно так званого тіньового флоту рф змогло розвантажитися в порту Хайфи, попри попередження української сторони.

Речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануоні наголосив, що Брюссель засуджує будь-які дії, які сприяють фінансуванню російської війни або обходу санкцій. За його словами, ЄС готовий вносити до санкційних списків осіб і компанії з третіх країн, якщо їхню причетність буде доведено.

Водночас Євросоюз разом з Україною звернувся до ізраїльської влади з вимогою надати детальну інформацію щодо імпорту зерна. На тлі ситуації посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали до Міністерства закордонних справ у Києві.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країна перевіряє наведені у розслідуванні факти та підтримує контакт з українською стороною дипломатичними каналами. Україна також подала офіційний протест через допуск російського судна до розвантаження в порту Хайфи.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, причиною стали прибуття до порту Хайфи суден із викраденим зерном. Українська сторона попереджала Ізраїль про ці поставки, однак реакція, за словами міністра, була недостатньою.

"Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна і нанесення шкоди нашим відносинам", — заявив Сибіга, додавши, що послу вручать ноту протесту.

За даними журналістів, щонайменше два судна з викраденим зерном прибули до Ізраїлю з 2023 року, причому одне з них було розвантажене. Дії ще кількох суден викликають підозри щодо приховування походження вантажів.

ЄС, США та Велика Британія раніше вже запровадили санкції проти осіб і компаній, причетних до експорту зерна, вивезеного росією з окупованих територій України.