ЄС надалі підтримуватиме Україну на шляху реформ та євроінтеграції - голова Представництва ЄС
Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас напередодні річниці Революції гідності запевнив, що Європейський Союз надалі підтримуватиме Україну на шляху реформ та євроінтеграції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Завтра Україна відзначає шосту річницю початку Революції гідності, яка докорінно змінила та переорієнтувала сучасну історію України. Український народ уже заплатив і продовжує платити високу ціну за свій європейський вибір. Ви взяли на себе цей виклик, доки ви захищаєте свою територіальну цілісність і суверенітет. Заради цінностей і принципів, які ми поділяємо, ви можете розраховувати на непохитну підтримку Європейського Союзу", - сказав Маасікас, виступаючи на засіданні Кабміну в середу.
Дипломат розпочав свій виступ українською мовою, після чого перейшов на англійську. "Якщо запросите мене наступного року, обіцяю - говоритиму українською мовою", - додав посол ЄС.
Говорячи про Угоду про асоціацію з ЄС, Маасікас зазначив, що вона є договірною основою двосторонніх відносин Україна-ЄС.
Він наголосив, що серед життєво важливих реформ є боротьба з корупцією, а також прогрес у сферах цифрових технологій, енергетики, охорони довкілля.
"Вимога про реформи в цих сферах від ваших громадян звучатиме голосніше, ніж наші прохання виконувати зобов'язання за угодою", - наголосив посол.
Він також додав, що з 2014 року ЄС мобілізував EUR15 млрд допомоги у вигляді грантів і позик для підтримки реформ в Україні.
"Ми вітаємо наміри уряду поглибити співпрацю в енергетиці та цифровому просторі", - резюмував Маасікас.
Нагадаємо, що у ЄС виступили з новою ініціативою для прискорення інтеграції України, Грузії і Молдови
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