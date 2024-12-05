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ПОЛІТИКА

ЄС наказав TikTok зберігати дані про вибори в Румунії на фоні побоювань щодо іноземного втручання

05 грудня 2024, 18:20
ЄС наказав TikTok зберігати дані про вибори в Румунії на фоні побоювань щодо іноземного втручання
Фото: zn.ua
Соцмережа погодилась на співпрацю.

Європейський Союз наказав соцмережі TikTok зберігати дані, пов'язані з виборами в Румунії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Євросоюзу та коментар платформи. 

"Ми вже співпрацюємо з [Європейською] Комісією і продовжуватимемо це робити. Ми з нетерпінням чекаємо встановлення фактів у світлі деяких спекуляцій і неточних звітів, які ми бачили", — заявили у TikTok.

Зокрема, ЄС видав "розпорядження про збереження" відповідно до Закону про цифрові послуги, який регулює діяльність найбільших соцмереж у Європі. Євросоюз пішов на цей крок у той же день, коли США висловили стурбованість можливим іноземним втручанням у президентські вибори в Румунії, де перше місце зайняв проросійський ультраправий кандидат Калін Джорджеску. 

Зазначається, що румунський президент Клаус Йоганніс розсекретив документ спецслужб, згідно з якими кандидатуру Джорджеску масово рекламували у TikTok за допомогою скоординованих облікових записів, алгоритмів рекомендацій та платної реклами. Сам політик заявив, що надавав коштів на кампанію. 

Також у документі вказується, що Румунія стала об’єктом "агресивних гібридних атак росії". москва заперечує втручання у румунські вибори. Аналітики та дипломати вважають, що у разі своєї перемоги у другому турі 8 грудня Джорджеску намагатиметься ізолювати країну за кордоном та змінити її проєвропейський курс.

вибориРумуніяЄвросоюзTikTok

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