ЄС націлений на Центральну Азію, щоб зупинити постачання санкційних товарів до росії – Politico

Деякі країни ЄС побоюються, що Брюссель ризикує відкрити скриньку Пандори з цією пропозицією.

Країни Центральної Азії, такі як Узбекистан і Казахстан, найімовірніше, стануть першими мішенями нової радикальної ініціативи ЄС, спрямованої на те, щоб не дозволити росії в обхід санкції імпортувати високотехнологічні компоненти, необхідні для ведення війни.

Про це пише Politico.

Європа готує 11-й пакет санкцій проти рф. І вперше ініціатива включатиме контрзаходи проти країн, які допомагають москві ухилятися від торговельного ембарго Брюсселя. Китай і Туреччина - країни, яким найчастіше приписують те, що вони кинули росії економічний рятувальний круг. Але дипломати ЄС запевнили, що Анкара і Пекін - не безпосередні цілі. А заходи проти таких важливих геостратегічних торговельних партнерів можуть мати зворотні наслідки.

Натомість троє дипломатів ЄС висловили сподівання, що пропозиції щодо боротьби з обходом санкцій заохотять країни Центральної Азії більш ретельно дотримуватися обмежень. Повний проект 11-го пакету санкцій може бути оприлюднений вже у сьогодні, поки президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн буде перебувати в Києві з нагоди Дня Європи.

Посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван протягом останніх тижнів відвідав Туреччину, Узбекистан і Казахстан, намагаючись оцінити масштаби зусиль з ухиляння від виконання санкцій. Politico пише, що Єврокомісія хоче взяти під приціл "фізичних і юридичних осіб, які обходять обмежувальні заходи ЄС за допомогою діяльності, що має на меті або є результатом порушення заборон, передбачених цими заходами". Це стосується, наприклад, компаній, заснованих у третіх країнах, які отримують товари, що підпадають під обмеження, від компаній, заснованих у Євросоюзі, і які потім постачаються до росії, безпосередньо або через посередників.

Важливо, що в обох додатках до пропозиції не названо жодної конкретної країни чи товару. Натомість рішення про це мають ухвалювати країни ЄС. На додаток до нової пропозиції, 11-й пакет санкцій наразі також включає в себе списки 72 фізичних і 31 юридичну особу.

Центральним елементом цього нового пакету ЄС буде заборона європейським компаніям продавати чутливі товари одному з сусідів росії, якщо існує можливість обходу санкцій.

Посли ЄС висловлять свої перші оцінки такої пропозиції в середу. Дипломати не очікують укладення угоди щодо нового пакету до наступного тижня або навіть пізніше. Посольства Казахстану і Узбекистану в ЄС не прокоментували таку можливість.

Але це не означає, що антиобхідні заходи отримають швидке схвалення. Деякі країни ЄС побоюються, що Брюссель ризикує відкрити скриньку Пандори з цією пропозицією. Цей крок відкриває можливість того, що наступні на лінії вогню можуть опинитися інші країни, такі як Туреччина чи Китай.

Один з дипломатів ЄС, який виступає за більш жорстку лінію, сказав, що він "сподівався побачити на столі заряджену рушницю, але зараз вона навіть не заряджена". США підштовхують Брюссель до більш жорсткої позиції щодо Китаю, але ЄС не бажає ще більше відштовхувати Пекін.

Конфронтація з Туреччиною також розглядається як великий політичний ризик, враховуючи нестабільність турецької політики з наближенням виборів, що відбудуться цими вихідними. До того ж в руках Анкари є важелі впливу, такі як міграція. Оскільки Туреччина вже давно виступає в ролі буфера між ЄС і Близьким Сходом.

Хоча Єврокомісія вважає, що загроза покарання країн Центральної Азії буде достатнім економічним важелем, щоб змінити їхню поведінку, один дипломат сказав, що Європа "повинна бути впевнена, що ми готові виконати погрози", перш ніж її озвучувати. Інший дипломат сказав, що Брюсселю необхідно знайти баланс між боротьбою з обходом санкцій і підтримкою економічних зв'язків з ключовими торговельними партнерами, такими як Туреччина і Китай.