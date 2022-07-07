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ЄС назвав три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні

Польща,Румунія та Болгарія у травні надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, що втекли від війни
У травні 2022 року серед держав-членів ЄС Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які втікали з України - 96 085.
ЄС назвав три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні Фото: з вільних джерел

За Польщею йдуть Румунія (20 435) і Болгарія (19 860). Євростат наголошує, що це випливає зі статистики по країнах, щодо яких є дані.

У травні 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист, зросла в чотирьох країнах ЄС, причому найбільше зростання зафіксовано в Румунії та Данії (+9 575 та +1 040 порівняно з квітнем 2022 року). 

Натомість у вісімнадцяти країнах-членах ЄС кількість знизилася, причому найбільше зниження спостерігалося в Польщі (-329 535 порівняно з квітнем 2022 року), за нею йдуть Болгарія (-41 610) і Франція (-14 535).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни-члена, найбільший відсоток громадян України, яким надано тимчасовий захист у травні, було зафіксовано в Литві (6,1 на тисячу жителів).

У державах-членах ЄС, щодо яких є дані, більшість українців, яким надано тимчасовий захист, є жінками.

За даними станом на 31 травня, найбільше українців, які скористалися тимчасовим захистом в ЄС, зафіксовано в Польщі (1 142 375). За Польщею йдуть Болгарія (111 895) і Словаччина (76 510).

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07 07 2022 15:48
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