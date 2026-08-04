Ініціатива зіткнулася з опором окремих країн-членів, відсутністю підтримки з боку G7 і зміною ситуації на світовому нафтовому ринку.

Європейський Союз поки не може реалізувати запропоновану на початку року повну заборону морських перевезень російської нафти.

Ініціатива опинилася в політичному глухому куті через розбіжності всередині ЄС, відсутність підтримки з боку партнерів по G7 та зміну ситуації на світовому нафтовому ринку, пише телеканал Euronews.

Ідею повної заборони морських перевезень російської сирої нафти президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила ще в лютому. Тоді вона наголосила, що цей крок має скоротити доходи Кремля та ускладнити рф пошук покупців для своєї нафти.

Втім, Єврокомісія одразу прив'язала реалізацію цієї ініціативи до спільного рішення країн G7. Після повернення Дональда Трампа до Білого дому США не підтримали посилення нафтових санкцій проти росії, що суттєво знизило шанси на узгоджену позицію G7.

Додатковим фактором стали удари США та Ізраїлю по Ірану, ризики для судноплавства в Ормузькій протоці та різке зростання світових цін на нафту. За таких умов ідея нових жорстких обмежень втратила підтримку частини європейських столиць.

Найактивніше проти виступили Греція та Мальта, економіки яких значною мірою залежать від морських перевезень. Вони попередили, що без рішення G7 можуть заблокувати санкції, оскільки заборона завдасть удару по європейським судноплавним компаніям, тоді як рф переорієнтує перевезення на китайських та індійських операторів.

У результаті під час ухвалення санкційного пакета у квітні країни ЄС погодили заборону лише в принципі, відклавши її набуття чинності до подальших консультацій із партнерами.

Коли в червні Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій, питання заборони морських перевезень російської нафти до нього вже не включили. Натомість Брюссель зробив ставку на подальше посилення механізму цінової стелі для російської нафти.

Водночас Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Польща, Данія, Нідерланди та Україна продовжують закликати ЄС повернутися до цієї ініціативи. Натомість Греція, Мальта та Кіпр наполягають, що без узгодженого рішення G7 такі обмеження запроваджувати не варто.

За словами старшого аналітика Центру досліджень енергетики та чистого повітря Ісаака Леві, заборона морських перевезень могла б істотно ускладнити російський нафтовий експорт. Водночас різке запровадження такого заходу здатне спровокувати стрибок світових цін на нафту, що частково компенсує втрати москви.

Експерт вважає, що наразі ЄС доцільніше зосередитися на жорсткішому контролі за дотриманням цінової стелі, адже без ефективного нагляду цей механізм залишається малоефективним.