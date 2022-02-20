ЄС не вірить заявам з ОРДЛО про можливий напад України

ЄС не бачить підстав для звинувачень, які виходять із непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, щодо можливого нападу з боку України. ЄС закликає Росію до конструктивного діалогу, дипломатії, прояву стриманості та деескалації

Євросоюз відкинув заяви ватажків ОРДЛО про підготовку Україною збройного наступу на Донбасі.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені Євросоюзу в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС не бачить підстав для звинувачень, які виходять із непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, щодо можливого нападу з боку України. ЄС закликає Росію до конструктивного діалогу, дипломатії, прояву стриманості та деескалації", - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

ЄС готовий запровадити жорсткий пакет санкцій проти Росії, як тільки буде потрібно - Боррель

Він підкреслив, що ЄС вкрай стурбований можливостю використання інсценованих подій як приводу для можливої ​​військової ескалації.

"У ЄС також спостерігається активізація зусиль щодо маніпулювання інформацією для підтримки таких цілей. У цьому контексті ми твердо висловлюємо нашу підтримку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, спостерігачі якої відіграють ключову роль у зусиллях деескалації. Ця місія повинна мати можливість виконувати свій повний мандат без обмежень своєї діяльності та свободи пересування на благо та безпеку людей на сході України", - наголосив Боррель.

Він підкреслив, що ескалація нині посилюється збільшенням порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення останніми днями. ЄС засуджує застосування важких озброєнь та обстріли житлових районів, які є явним порушенням Мінських угод та міжнародного гуманітарного права.

ЄС вітає стриману позицію України на тлі продовження провокацій та зусиль з дестабілізації.

ЄС підтримує пропозицію Спецпредставника ОБСЄ щодо скликання позачергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для розрядки існуючої напруженості та закликає всіх учасників ТКГ взяти участь ньому.

Боррель нагадав, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки шляхом застосування обмежувальних заходів.

Нагадаємо, за даними джерел, ЄС запровадить проти Мінська нові санкції, якщо Білорусь візьме участь у нападі Росії на Україну.

Тим часом, президент Володимир Зеленський на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Україні необхідно дати перспективу вступу до ЄС та НАТО як відповідь на дії Росії.