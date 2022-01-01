ЄС не запустить у 2022 році обов’язкову оплату за авторизацію поїздок по безвізу ETIAS

Після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий після лише у разі попередньої авторизації у новій системі

Євросоюз відклав на завершення 2022 запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок, що означає, що ця оплата не стане обов’язковою для громадян України до 2023 року.

Це випливає з документів профільної агенції ЄС EU-LISA, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий після лише у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі. Авторизація буде платною (коштуватиме 7 євро) та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

У ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо). Крім того, заявка не потребує відвідування візового центру, здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Йдеться про заповнення анкети-опитувальника. Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.

Дані, надані подорожуючим, будуть звірятися із даними у базах ЄС для перевірки того, чи не перевищила особа час перебування в ЄС, чи не вчиняла злочинів на території ЄС, чи не має інших специфічних заборон на в’їзд тощо.

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