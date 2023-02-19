ЄС необхідно прискорити постачання зброї в Україну – Боррелль

росія не повинна перемогти у цій війні, наголосив верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки.

Європейський Союз має прискорити доставку зброї для України, яка її гостро потребує вже зараз.

Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він наголосив, що Україна вже зараз гостро потребує постачання озброєння, а війна росії проти України є викликом та екзистенційною загрозою для європейської безпеки.

"Президент Зеленський та інші українці отримали багато оплесків, але недостатньо боєприпасів. Менше оплесків - більше постачання озброєнь",- наголосив Боррель.

Він закликав міжнародних союзників пришвидшити військову підтримку України.

"Треба робити більше і робити це швидше. Залишається багато роботи. Ми маємо прискорити нашу військову підтримку. Перше завдання – озброїти Україну. Усі європейські лідери вчора про це говорили. росія не має перемогти у цій війні. Військову підтримку України мають прискорити, тому що Україна зараз у критичній ситуації", – зазначив Боррель.

За його словами, союзники мають оперативно передати Україні боєприпаси зі своїх запасів. Він також додав, що ЄС наразі на першому місці з підготовки бійців ЗСУ.

"Буде підготовлено 30 тис. українських військових", – уточнив Боррель.