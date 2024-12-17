ЄС обговорить із новою владою Сирії закриття російських військових баз на Близькому Сході – Politico

За словами Каллас, ЄС обговорить, зокрема, російську базу в Тартусі і авіабазу "Хмеймім"

Європейський союз під час контактів з сирійськими повстанцями порушить питання про закриття російських баз у Тартусі та авіабази Хмеймім у Латакії.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Politico.

"Багато міністрів закордонних справ згадали про це питання… Це має бути умовою для нового керівництва Сирії, щоб вони позбулися російського впливу там, бо це база, з якої росіятакож ведуть свою діяльність щодо Африки та південних сусідів. Тому ми порушимо це питання під час наших зустрічей з керівництвом", — сказала вона.

За словами Каллас, ЄС обговорить, зокрема, російську базу в Тартусі і авіабазу "Хмеймім" під час перших контактів з сирійськими повстанськими силами. рф відвела частину своїх військ із цих баз, але повністю з Сирії не вийшла.

Головна дипломатка ЄС зазначила, що Брюссель налагоджує контакти з групами сирійських повстанців, які повалили режим Башара Асада. За її словами, Євросоюз висунув низку умов, які мають бути виконані до того, як блок офіційно визнає нову владу Сирії або встановить офіційні дипломатичні відносини. Раніше ЄС припинив усі дипломатичні відносини з урядом Асада.