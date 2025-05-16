ЄС обговорює вікові обмеження для користувачів TikTok та Instagram

Згідно з проєктом, платформи будуть зобов’язані перевіряти вік користувачів.

У Європі обговорюють можливе вікове обмеження для користувачів TikTok та Instagram. Пропозиція має як безліч прихильників, так і противників - і невідомо, хто візьме верх: за заборону виступають батьки і вчителі, а проти - корпорації і розважальні мережі.

Про це розповідає LRT, яке теж вважає це питання предметом дискусії.

Франція ініціювала створення нових правил для захисту дітей у цифровому середовищі. Ініціатива передбачає заборону користування соціальними мережами особам молодшим за 15 років. Влада планує запровадити ці обмеження на рівні всієї Європейської Союзу. Пропозицію вже підтримали Іспанія, Греція та Ірландія. Згідно з проєктом, платформи будуть зобов’язані перевіряти вік користувачів. У разі недотримання вимог компаніям загрожуватимуть серйозні фінансові санкції.

За словами міністра цифрових справ Франції Клари Шаппаз, соціальні мережі не підходять дітям до 15 років. Вона сподівається за три місяці заручитися підтримкою більшості країн ЄС. Закон зобов’яже соцмережі запобігати створенню облікових записів користувачами, які не досягли необхідного віку. За порушення передбачено мільйонні штрафи або санкції, що обчислюватимуться у відсотках від річного доходу компаній.

Ініціатива викликала реакцію з боку техгігантів. Представники Instagram закликали ЄС запровадити спільні правила вікової перевірки, покладаючи частину відповідальності на магазини додатків. Вони наполягають, що контроль має бути спільним завданням платформ, батьків та постачальників мобільних застосунків. Водночас критики наголошують, що нинішні вікові обмеження легко обійти, а платформи не зацікавлені у суворій модерації, оскільки молодь є цільовою аудиторією для рекламодавців.

Проблема полягає і в технічній реалізації. Поширені нині способи самостійного декларування віку є неефективними, а альтернативи на зразок підтвердження через документи створюють ризики для персональних даних. Деякі країни, зокрема Іспанія, вже шукають нові рішення. Її модель, представлена наприкінці 2023 року, передбачає видачу цифрового сертифіката після верифікації документів, але поки невідомо, коли система почне повноцінно працювати.

Схожі ініціативи реалізуються і за межами ЄС. Австралія вєе схвалила закон, який забороняє користування соцмережами особам до 16 років без згоди батьків. Компанії мають впровадити дієві способи перевірки віку, інакше їм загрожують штрафи до 30 млн євро. Розглядаються варіанти із застосуванням блокчейн-технологій для створення анонімних сертифікатів повноліття.

У суспільстві розуміють, що суворе регулювання без виховання критичного мислення та формування відповідального ставлення до цифрового простору може мати лише формальний ефект. Та й головний виклик — не лише прийняття закону, а й його впровадження. Хоча ризики від соцмереж для підлітків очевидні — залежність, зниження самооцінки, кібербулінг — наразі не існує надійної системи для перевірки віку користувачів. Існує небезпека, що суворе законодавство не буде підкріплене відповідними інструментами, і результат виявиться символічним.