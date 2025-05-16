Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

ЄС обговорює вікові обмеження для користувачів TikTok та Instagram

16 травня 2025, 09:45
ЄС обговорює вікові обмеження для користувачів TikTok та Instagram
Фото: з вільних джерел
Згідно з проєктом, платформи будуть зобов’язані перевіряти вік користувачів.

У Європі обговорюють можливе вікове обмеження для користувачів TikTok та Instagram. Пропозиція має як безліч прихильників, так і противників - і невідомо, хто візьме верх: за заборону виступають батьки і вчителі, а проти - корпорації і розважальні мережі.

Про це розповідає LRT, яке теж вважає це питання предметом дискусії.

Франція ініціювала створення нових правил для захисту дітей у цифровому середовищі. Ініціатива передбачає заборону користування соціальними мережами особам молодшим за 15 років. Влада планує запровадити ці обмеження на рівні всієї Європейської Союзу. Пропозицію вже підтримали Іспанія, Греція та Ірландія. Згідно з проєктом, платформи будуть зобов’язані перевіряти вік користувачів. У разі недотримання вимог компаніям загрожуватимуть серйозні фінансові санкції.

За словами міністра цифрових справ Франції Клари Шаппаз, соціальні мережі не підходять дітям до 15 років. Вона сподівається за три місяці заручитися підтримкою більшості країн ЄС. Закон зобов’яже соцмережі запобігати створенню облікових записів користувачами, які не досягли необхідного віку. За порушення передбачено мільйонні штрафи або санкції, що обчислюватимуться у відсотках від річного доходу компаній.

Ініціатива викликала реакцію з боку техгігантів. Представники Instagram закликали ЄС запровадити спільні правила вікової перевірки, покладаючи частину відповідальності на магазини додатків. Вони наполягають, що контроль має бути спільним завданням платформ, батьків та постачальників мобільних застосунків. Водночас критики наголошують, що нинішні вікові обмеження легко обійти, а платформи не зацікавлені у суворій модерації, оскільки молодь є цільовою аудиторією для рекламодавців.

Проблема полягає і в технічній реалізації. Поширені нині способи самостійного декларування віку є неефективними, а альтернативи на зразок підтвердження через документи створюють ризики для персональних даних. Деякі країни, зокрема Іспанія, вже шукають нові рішення. Її модель, представлена наприкінці 2023 року, передбачає видачу цифрового сертифіката після верифікації документів, але поки невідомо, коли система почне повноцінно працювати.

Схожі ініціативи реалізуються і за межами ЄС. Австралія вєе схвалила закон, який забороняє користування соцмережами особам до 16 років без згоди батьків. Компанії мають впровадити дієві способи перевірки віку, інакше їм загрожують штрафи до 30 млн євро. Розглядаються варіанти із застосуванням блокчейн-технологій для створення анонімних сертифікатів повноліття.

У суспільстві розуміють, що суворе регулювання без виховання критичного мислення та формування відповідального ставлення до цифрового простору може мати лише формальний ефект. Та й головний виклик — не лише прийняття закону, а й його впровадження. Хоча ризики від соцмереж для підлітків очевидні — залежність, зниження самооцінки, кібербулінг — наразі не існує надійної системи для перевірки віку користувачів. Існує небезпека, що суворе законодавство не буде підкріплене відповідними інструментами, і результат виявиться символічним.

дітиInstagramЄвросоюзTikTok

Останні матеріали

Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється