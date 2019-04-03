ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва та продовжив проти Януковича і Ко

"Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів 12 осіб, визнаних відповідальними за привласнення українських державних коштів"

ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти екс-президента Віктора Януковича і 11 його соратників.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

"Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів 12 осіб, визнаних відповідальними за привласнення українських державних коштів або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських громадських коштів. Обмежувальні заходи щодо однієї особи не були продовжені", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, посли ЄС раніше вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Документ буде опублікований в офіційному журналі ЄС 5 березня.

Нагадаємо, що влада Швейцарії продовжила на рік заморозку активів екс-президента Віктора Януковича і наближених до нього людей.