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ПОЛІТИКА

ЄС оголосить про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро – Bloomberg

02 лютого 2023, 12:20
ЄС оголосить про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Європейський Союз оголосить про виділення Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки процесу реформ.

Про це сьогодні у Брюсселі заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише Bloomberg.

За його словами, незабаром блок також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Крім того, буде запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС до тих пір, поки в країні залишаються фінансові проблеми.

У четвер до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом.

3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, центральним питанням саміту буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ. Торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною росії проти України.

ЄСдопомога

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