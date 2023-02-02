ЄС оголосить про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро – Bloomberg

Європейський Союз оголосить про виділення Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки процесу реформ.

Про це сьогодні у Брюсселі заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише Bloomberg.

За його словами, незабаром блок також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Крім того, буде запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС до тих пір, поки в країні залишаються фінансові проблеми.

У четвер до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом.

3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, центральним питанням саміту буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ. Торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною росії проти України.