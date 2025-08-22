ЄС переживає наймасштабніший сезон лісових пожеж в історії: спалено понад мільйон гектарів

Починаючи з січня, вогонь охопив 1 016 000 гектарів – площу, більшу за Кіпр.

Європейський Союз цього року переживає найгірший за історію сезон лісових пожеж: спалені площі у четвер перевищили 1 мільйон гектарів.

Про це свідчать дані Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS), які проаналізувало видання Politico.

Починаючи з січня, вогонь охопив 1 016 000 гектарів – площу, більшу за Кіпр або приблизно третину території Бельгії. Це перший раз, коли обсяг спалених земель у ЄС перевищив мільйон гектарів з моменту, коли EFFIS почала вести облік у 2006 році. Попередній рекордний сезон у 2017 році охопив близько 988 000 гектарів.

Майже дві третини втрат припали на період після 5 серпня, коли полум’я знищило 380 000 гектарів. Переважна більшість пожеж сталася на Піренейському півострові: Іспанія втратила понад 400 000 гектарів, Португалія – понад 270 000 гектарів, що складає 3% території країни.

В Іспанії цей рік став найгіршим сезоном пожеж з 1994 року, згідно з урядовими даними. Обидві країни вже тижнями страждають від пекучої спеки, що висушує ліси та робить територію надзвичайно вразливою.

Експерти зазначають, що зміна клімату посилює ризик пожеж через частіші та інтенсивніші хвилі спеки та посухи. Проте головними причинами катастрофічних пожеж в Іспанії та Португалії вважають надлишок легкозаймистої рослинності на покинутих землях та недостатню превентивну роботу влади. Цього тижня спеціальний прокурор Іспанії з питань охорони навколишнього середовища розпочав розслідування щодо відсутності планів запобігання пожежам.

За даними EFFIS, лісові пожежі також вивільняють значну кількість вуглекислого газу, що сприяє глобальному потеплінню. ЄС може встановити новий рекорд забруднення, пов’язаний із лісовими пожежами.