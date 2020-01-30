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ЄС підключив Швейцарію до своєї системи швидкого оповіщення у зв'язку з коронавірусом

Водночас, додав представник ЄК, європейський механізм цивільного захисту дає змогу на прохання швейцарської влади репатріювати літаками країн ЄС громадян Швейцарії з районів епідемії
За його словами, мета цієї системи у відстеженні розвитку обстановки в державах-членах і заходів, яких вони вживають. Тим самим забезпечується скоординована реакція ЄС на коронавірус.
ЄС підключив Швейцарію до своєї системи швидкого оповіщення у зв Фото: AP
Єврокомісія (ЄК) дозволила допуск Швейцарії на її прохання до європейської системи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу на термін цієї кризи, повідомив офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
"І, очевидно, що ми залишатимемося в контакті зі швейцарською владою, щоб стежити за ситуацією й обмінюватися інформацією про епідемію коронавірусу", - сказав прес-секретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.
 
За його словами, мета цієї системи у відстеженні розвитку обстановки в державах-членах і заходів, яких вони вживають. Тим самим забезпечується скоординована реакція ЄС на коронавірус.
 
Водночас, додав представник ЄК, європейський механізм цивільного захисту дає змогу на прохання швейцарської влади репатріювати літаками країн ЄС громадян Швейцарії з районів епідемії.
 
Нагадаємо, що у Франції зафіксували п’ятий випадок зараження коронавірусом
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30 01 2020 17:11
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