Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС підтримав заклик спецпредставника ООН про припинення вогню в Сирії для боротьби з Covid-19

ЄС також підтримав заклик спецпредставника ООН про "широкомасштабне звільнення затриманих сирійським режимом"
"Нещодавно узгоджене припинення вогню в Ідлібі залишається крихким. Його має бути підтримано і поширено на всю Сирію", - йдеться в комюніке, опублікованому в неділю в Брюсселі.
ЄС підтримав заклик спецпредставника ООН про припинення вогню в Сирії для боротьби з Covid-19 Фото: ves.lv

Євросоюз приєднується до заклику спеціального представника ООН по Сирії Гейра Педерсена про негайне припинення вогню на всій території Сирії у зв'язку з пандемією коронавірусу, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно узгоджене припинення вогню в Ідлібі залишається крихким. Його має бути підтримано і поширено на всю Сирію", - йдеться в комюніке, опублікованому в неділю в Брюсселі.

За оцінкою ЄЗС, припинення військових дій у країні важливе саме по собі, воно також є передумовою для припинення поширення коронавірусу і захисту постраждалого населення від його потенційно руйнівних наслідків, особливо в Ідлібі з його великою кількістю переміщених осіб.

ЄС також підтримав заклик спецпредставника ООН про "широкомасштабне звільнення затриманих сирійським режимом".

У комюніке підтверджується готовність підтримати зусилля ООН з припинення насильства і обмеження поширення коронавірусу. "Ми підтримували сирійський народ упродовж 10 років війни, і ми будемо підтримувати його і в подоланні наслідків цієї додаткової проблеми, - заявили в Брюсселі. - ЄС вже співпрацює з міжнародними партнерами, установами ООН та неурядовими організаціями для посилення своєї реакції на пандемію".

Представник ЄЗС підтвердив підтримку зусиль Педерсена і його команди та прихильність ЄС припиненню насильства в Сирії і політичному врегулюванню конфлікту.

Нагадаємо, що Генсек ООН закликає до глобального припинення вогню у зв’язку з пандемією

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2020 16:10
ТЕГИ: ООН, ЄС, Сирія
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.