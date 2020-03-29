ЄС підтримав заклик спецпредставника ООН про припинення вогню в Сирії для боротьби з Covid-19

"Нещодавно узгоджене припинення вогню в Ідлібі залишається крихким. Його має бути підтримано і поширено на всю Сирію", - йдеться в комюніке, опублікованому в неділю в Брюсселі.

Євросоюз приєднується до заклику спеціального представника ООН по Сирії Гейра Педерсена про негайне припинення вогню на всій території Сирії у зв'язку з пандемією коронавірусу, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно узгоджене припинення вогню в Ідлібі залишається крихким. Його має бути підтримано і поширено на всю Сирію", - йдеться в комюніке, опублікованому в неділю в Брюсселі.

За оцінкою ЄЗС, припинення військових дій у країні важливе саме по собі, воно також є передумовою для припинення поширення коронавірусу і захисту постраждалого населення від його потенційно руйнівних наслідків, особливо в Ідлібі з його великою кількістю переміщених осіб.

ЄС також підтримав заклик спецпредставника ООН про "широкомасштабне звільнення затриманих сирійським режимом".

У комюніке підтверджується готовність підтримати зусилля ООН з припинення насильства і обмеження поширення коронавірусу. "Ми підтримували сирійський народ упродовж 10 років війни, і ми будемо підтримувати його і в подоланні наслідків цієї додаткової проблеми, - заявили в Брюсселі. - ЄС вже співпрацює з міжнародними партнерами, установами ООН та неурядовими організаціями для посилення своєї реакції на пандемію".

Представник ЄЗС підтвердив підтримку зусиль Педерсена і його команди та прихильність ЄС припиненню насильства в Сирії і політичному врегулюванню конфлікту.

Нагадаємо, що Генсек ООН закликає до глобального припинення вогню у зв’язку з пандемією