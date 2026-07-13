ЄС планує обмежити тимчасовий захист для українців без документа про непридатність до мобілізації

За п'ять місяців 2026 року українці подали 992 заяви на тимчасовий захист у Польщі, 550 з яких були від чоловіків призовного віку.

Громадяни України зможуть отримати тимчасовий захист у Європі лише за наявності спеціального документа про те, що не підлягають мобілізації. Це передбачають нові зміни до директиви про тимчасовий захист біженців, які Єврокомісія планує затвердити у липні.

Про це пише Rzeczpospolita.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик зазначив, що нові вимоги поширюватимуться не лише на чоловіків, а й на жінок з України. "Обмеження, які запрацюють вже в липні, стосуватимуться не тих, хто вже має статус тимчасового захисту в країнах ЄС, а тих, хто хотів би його отримати", – уточнив він. Директива набуде чинності лише в березні 2027 року.

За даними Rzeczpospolita, за п'ять місяців 2026 року українці подали 992 заяви на тимчасовий захист у Польщі, 550 з яких були від чоловіків призовного віку. Варшава затвердила захист лише для 78 осіб, серед яких вісім дорослих чоловіків. Душчик зазначив, що нові правила небагато змінять для Польщі, яка вже скасувала спеціальний закон щодо біженців з України.

Загалом у Європі налічується 4,3 млн українців зі статусом тимчасового захисту – найбільше в Німеччині (1,2 млн) та Польщі (960 тис.). Дорослі чоловіки становлять 26,6% усіх захищених, тобто приблизно 1,15 млн українських чоловіків мають цей статус.