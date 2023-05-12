ЄС планує побудувати підводну інтернет-мережу у Чорному морі, щоб зменшити залежність від рф – FT

Кабель вартістю 45 млн євро зв'яже країни-члени ЄС із Кавказом через міжнародні води у Чорному морі та протягнеться на 1100 км.

Європейський союз планує прокладання підводного інтернет-кабелю для покращення зв'язку з Грузією та зниження залежності від ліній, що проходять через росію.

Про це пише Financial Times із посиланням на програмний документ Європейської комісії.

Проєкт спрямований на зниження "залежності регіону від наземних оптоволоконних з'єднань, які проходять транзитом через росію", - йдеться у документі Єврокомісії.

ЄС та Грузія домовилися протягнути інтернет-кабель дном Чорного моря у 2021 році для покращення цифрового зв'язку в Грузії. Війна в Україні надала проєкту додаткового імпульсу з огляду на "необхідність створити більш надійне та стабільне з'єднання", прокоментувало FT джерело, ознайомлене з проєктом.

Термін реалізації проєкту наразі не погоджений.

Існує ще один проєкт з прокладання інтернет-кабелю в Чорному морі, зазначають у FT. Британський Vodafone також вивчає можливість прокладання кабельного маршруту в рамках проєкту Kardessa. Кабель з'єднає Україну з Болгарією, Туреччиною та Грузією, а потім протягнеться під землею до Вірменії, Казахстану і далі в Азію.