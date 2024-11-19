ЄС планує спрямувати 1,4 млрд євро доходів із заморожених активів рф на військові закупівлі для України

Пісторіус підтвердив рішення про передачу Україні чотирьох тисяч ШІ-дронів

Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів із заморожених російських активів для закупівлі військових матеріалів для України. Їх доставлять до кінця цього року.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "Укрінформ".

На початку наступного року матеріалів передадуть на 1,9 млрд євро.

Крім того, Пісторіус підтвердив рішення про передачу Україні чотирьох тисяч ШІ-дронів.