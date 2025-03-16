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ЄС планує створити нову супутникову розвідку, щоб зменшити залежність від США – FT

16 березня 2025, 12:13
ЄС планує створити нову супутникову розвідку, щоб зменшити залежність від США – FT
Космічний апарат
Тимчасове припинення Дональдом Трампом обміну інформацією з Україною активізувало зусилля Брюсселя.

Європейський Союз вивчає можливість створити нову супутникову мережу для отримання військової розвідувальної інформації, що відбувається на тлі зростаючих сумнівів щодо прихильності США європейській обороні.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Система буде направлена на часткову заміну можливостей США після того, як президент США Дональд Трамп зробив цього місяця паузу в обміні розвідданими з Україною, що підкреслило залежність Європи від Америки.

"З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових можливостей для поліпшення підтримки геопросторової розвідки в цілях безпеки", - сказав у коментарі FT комісар з оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, таких як переміщення сил, а також для координації військових дій. Обговорення тільки почалися, але литовець сказав, що блоку потрібна мережа для доповнення інших програм, що використовуються для навігації та спостереження за Землею.

Система повинна буде надавати оновлену інформацію частіше, ніж низькоорбітальний Copernicus, який відстежує зміну клімату та стихійні лиха, але генерує зображення тільки кожні 24 години.

Крім того, проєкт буде дорогим та потребує часу для будівництва. "Ми хочемо створити конкретну систему як урядову службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології та високу доступність даних", - сказав Кубілюс.

За його словами,  система буде працювати на низькій навколоземній орбіті. Зазначається, що такі мережі потребують десятків супутників. Кубілюс також сказав, що найкращі комерційні системи можуть відстежувати цілі та військові розгортання з оновленнями кожні 30 хвилин.

Також комісія закуповує IRIS², свою власну багатоорбітальну широкосмугову мережу на низькій навколоземній орбіті. Цього року вона завершить програму Govsatcom, яка зв'яже системи держав-членів ЄС.

 
супутникрозвідкаЄвросоюз

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