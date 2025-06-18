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ПОЛІТИКА

ЄС планує ухвалити нову оборонну програму з можливим залученням коштів ковідного фонду

18 червня 2025, 11:14
ЄС планує ухвалити нову оборонну програму з можливим залученням коштів ковідного фонду
Фото: Укрінформ
Потреба в новому оборонному інструменті постала на тлі загрози з боку росії.

Європейський Союз готується затвердити Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) до саміту лідерів країн-членів у Брюсселі, що відбудеться наприкінці червня.

Про це повідомляє Bloomberg.

EDIP стане ключовим інструментом для фінансування оборонної політики блоку. Початково її бюджет становитиме 1,5 млрд євро на 2025–2027 роки, однак ця сума може істотно зрости. Зокрема, Єврокомісія пропонує країнам-членам переказувати до EDIP невикористані кошти з фонду відновлення після пандемії COVID-19 (NextGenerationEU).

Одним із чутливих питань, яке залишається невирішеним, є можливість використання програми для закупівлі американської зброї. Це може ускладнити поточні торговельні переговори з Вашингтоном.

Потреба в новому оборонному інструменті постала на тлі загрози з боку росії та з огляду на невизначеність у політиці безпеки США під керівництвом Дональда Трампа. ЄС прагне посилити власну обороноздатність, незалежно від американських гарантій.

Окрім того, Єврокомісія вже отримує заявки на доступ до оборонного кредитного фонду в розмірі 150 млрд євро. Ще 650 млрд євро можуть стати доступними державам-членам у межах нового механізму, що дозволяє збільшити витрати на оборону без ризику порушення фіскальних правил.

Також ЄС планує спростити доступ до коштів Європейського оборонного фонду (EDF), створеного 2021 року для підтримки інновацій та розробок у сфері безпеки. Його загальний бюджет на 2021–2027 роки становить 7,3 млрд євро.

війнаоборонаЄвросоюзросія загроза

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